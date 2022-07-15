В «Спартаке» выразили соболезнования в связи со смертью Ярцева

В столичном «Спартаке» отреагировали на смерть экс-футболиста и главного тренера «красно-белых» Георгия Ярцева. Наставник скончался 15 мюля, на 75-м году жизни.

«Ушел из жизни легендарный Георгий Александрович Ярцев. Воспитанник костромского футбола навсегда вошел в историю «Спартака» как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек. Его годы за красно-белых, знаменитый «пионеротряд» 1996 года и фирменная улыбка – навсегда в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и любителям спорта», - говорится в сообщении команды в Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти Георгия Ярцева от острой сердечной недостаточности.