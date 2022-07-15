Супруга Ярцева отреагировала на новость о смерти мужа

Супруга легендарного тренера Георгия Ярцева, Любовь Ярцева, отреагировать на информацию о смерти мужа. Ранее в СМИ появились сообщение о смерти мужчины.

«Я еще ничего не знаю. Сама нахожусь на даче. Не могу понять, что там происходит. Срочно выезжаю в Москву. Я ничему не верю», - приводит слова Ярцевой «Чемпионат».

На протяжении своей тренерской карьеры Ярцев работал с такими командам, как московские «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор» и молдавский «Милсами». Под руководством Георгия Ярцева «Спартак» в 1996 году стал чемпионом страны.

Будучи игроком «красно-белых», Георгий Ярцев в 1979 году выиграл чемпионат СССР.