​«Новость меня прибила»: Федун отреагировал на смерть Ярцева

Экс-наставник сборной России Григорий Ярцев умер в возрасте 74 лет. На эту трагическую новость отреагировал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Новость о смерти Ярцева меня просто прибила... Только недавно мы с ним общались. Он приезжал к нам на базу, общался с командой, рассказывал анекдоты из жизни...» - высказался Федун для «Спорт-Экспресса».

Леонид Федун выразил соболезнования близким Григория Ярцева, а также всем его поклонникам. Владелец «Спартака» вспомнил, каким прекрасным форвардом был Ярцев.

В своё время Григорий Ярцев выступал за «Спартак» - и как футболист, и как тренер.