​Названа причина смерти Григория Ярцева

В пятницу из жизни ушёл бывший главный тренер сборной России Григорий Ярцев. По предварительной информации, причиной смерти Ярцева стала острая сердечная недостаточность. Об этом рассказывает телеграм-канал Baza.

Григорий Ярцев работал в сборной России в 2003-2005 годах. Также этот специалист тренировал ряд других клубов, в том числе московский «Спартак».

В качестве рулевого сборной России Григорий Ярцев провёл 19 матчей. В 7 из них команде удалось одержать победу. Ещё 7 игр завершились вничью, а 5 матчей были проиграны.

Григорию Ярцеву было 74 года…