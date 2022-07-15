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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа причина смерти Григория Ярцева

15 Июля 2022 • 17:20 Комментировать

В пятницу из жизни ушёл бывший главный тренер сборной России Григорий Ярцев. По предварительной информации, причиной смерти Ярцева стала острая сердечная недостаточность. Об этом рассказывает телеграм-канал Baza.

Григорий Ярцев работал в сборной России в 2003-2005 годах. Также этот специалист тренировал ряд других клубов, в том числе московский «Спартак».

В качестве рулевого сборной России Григорий Ярцев провёл 19 матчей. В 7 из них команде удалось одержать победу. Ещё 7 игр завершились вничью, а 5 матчей были проиграны.

Григорию Ярцеву было 74 года…

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Ярцев
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