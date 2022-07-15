​Ушёл из жизни бывший тренер сборной России Григорий Ярцев

Пятница стала чёрным днём для российского футбола. Появилась информация о том, что на 75-м году жизни умер известный тренер Григорий Ярцев.

Григорий Ярцев известен главным образом по работе в «Спартаке» и в сборной России. Под руководством Ярцева российская национальная команда в 2003-2005 годах провела 19 матчей. В них было одержано 7 побед при 7 ничьих и 5 поражениях.

Также по ходу своей карьеры Ярцев тренировал «Динамо», «Ротор», «Торпедо» и молдавский «Милсами».

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким Григория Ярцева.