«Ахмат» представил Агаларова нестандартным способом

Грозненский «Ахмат» приобрел футболиста «Уфы» Гамида Агаларова.

Известно, что футболист подписал контракт с «Ахматом» на три года. В СМИ появилась информация о том, что клуб заплатить за переход футболиста порядка 1,5 миллионов евро, плюс половину стоимости от его продажи в следующий клуб.

Грозненцы весьма нестандартно представили игрока. Они сделали это в стилистике сериала «Санта Барбара», перебирая клубы, которые интересовались игроком.

Напомним, Гамид стал лучшим бомбардиром минувшего сезона РПЛ. Он оформил на свой счет 19 забитых мячей, однако это не уберегло «Уфу» от вылета в Первую лигу.