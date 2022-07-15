В главных слухах недели вы узнаете о том, какие два топ-клуба отказались от Криштиану Роналду, как Зинедин Зидан борется за место главного тренера сборной Франции, и что ждёт Леонида Федуна в «Спартаке». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду не нужен двум топ-клубам

Слухи о Криштиану Роналду появляются каждый день. Оно и понятно – звёздный португалец хочет сменить клуб летом, чтобы в новом сезоне выступать в Лиге чемпионов. Впрочем, за последнюю неделю в прессе появлялось много информации об отказе от подписания Роналду в некоторых клубах. Так, например, «ПСЖ» якобы не станет бороться за Криштиану по финансовым причинам – зарплатная ведомость гранда Лиги 1 и так огромна, и вписать туда звезду такого калибра будет нереально. Также от трансфера Роналду вроде бы отказался «Челси». Томас Тухель решил, что такой футболист не подходит его команде. Немец стремится к динамичной тройке нападающих, в которой каждый игрок будет думать не только о голах, но и о прессинге.

Почему Неймар не уйдёт из «ПСЖ» летом

Уже не первую неделю пресса много говорит о готовности «ПСЖ» расстаться с Неймаром при поступлении правильного предложения. После заключения дорогого контракта с Килианом Мбаппе уход Неймара пошёл бы на пользу французским чемпионам. Впрочем, всё идёт к тому, что бразилец летом никуда не перейдёт. Если верить слухам, позиция Неймара основана на нежелании решать трансферные вопросы за несколько месяцев до старта чемпионата мира. В настоящий момент Неймар думает лишь о том, как в наилучшей форме подойти к мундиалю в Катаре.

Зидан возглавит сборную

Зинедин Зидан находится без работы уже больше года. Говорят, что авторитетный француз выжидает возможности сменить Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции. Ради этой работы Зидан, судя по данным СМИ, готов идти на не самые честные шаги. На неделе появилась информация о том, что окружение Зинедина в июне специально распустило слухи о близости специалиста к подписанию контракта с «ПСЖ». За счёт этих слухов сторона Зидана пыталась оказать давление на Федерацию футбола Франции. Поговаривают, что там уже начались обсуждения возможного назначения Зидана после чемпионата мира в Катаре.

Федун потеряет свой пост

На неделе в прессе проскочила информация о возможных изменениях на самых высоких должностях в «Спартаке». Так, Леонид Федун может перестать быть тем, кто принимает все ключевые решения в московском клубе. Якобы существует план, согласно которому новым руководителем «Спартака» станет Александр Матыцын. В настоящий момент он является вице-президентом «Лукойла» и членом совета директоров «красно-белых». При этом, согласно появившейся информации, Леонид Федун продолжит работать в совете директоров клуба.

Причина ухода Каттани

И снова о «Спартаке». Прямо перед началом нового чемпионата клуб покинул Лука Каттани, который с декабря занимал должность спортивного директора. В принципе, уход итальянца понятен – в новых реалиях «красно-белые» живут по-новому, и работать в России специалисту уровня Каттани стало не так привлекательно, учитывая ситуацию с теми же рынками. И всё же в СМИ появлялись слухи о том, что итальянский функционер ушёл во многом из-за отказа клуба от трансфера 33-летнего Налдо. Каттани якобы почувствовал, что ему не в полной мере доверяют, поэтому и решил покинуть должность.

Слухи собирал Александр Тихий.