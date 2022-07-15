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Хубулов стал игроком «Крыльев Советов» официально

15 Июля 2022 • 16:33 Комментировать

Полузащитник владикавказской «Алании» Владимир Хубулов стал игроком самарских «Крыльев Советов». Официальный сайт самарской команды сообщил, что соглашение с игроком рассчитано на четыре гола.

«Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью «Крыльев». Рассчитывает на этого футболиста и ждем, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков», - заявил гендиректор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

Отметим, что в минувшем сезоне Владимир Хубулов записать на свой счет в ФНЛ семь голов и четыре результативные передачи в 29 встречах первенства.

«Крылья Советов» в прошлом году заняли восьмое место в чемпионате России. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

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