Полузащитник владикавказской «Алании» Владимир Хубулов стал игроком самарских «Крыльев Советов». Официальный сайт самарской команды сообщил, что соглашение с игроком рассчитано на четыре гола.

«Мы приобретаем настоящего универсала атакующей линии. Хубулов может сыграть на всех позициях в нападении, он молод, обладает отличной скоростью и ударом с обеих ног. Мы рады, что Владимир стал частью «Крыльев». Рассчитывает на этого футболиста и ждем, что своей игрой он будет радовать наших болельщиков», - заявил гендиректор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев.

Отметим, что в минувшем сезоне Владимир Хубулов записать на свой счет в ФНЛ семь голов и четыре результативные передачи в 29 встречах первенства.

«Крылья Советов» в прошлом году заняли восьмое место в чемпионате России. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».