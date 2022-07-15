​Газизов высказался о трансфере Агаларова в «Ахмат»

В пятницу было объявлено о трансфере Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат». 21-летний нападающий заключил трёхлетнее соглашение с грозненским клубом. Комментарий на этот счёт дал Шамиль Газизов, занимающий должность генерального директора уфимского клуба.

«Что касается выбора «Ахмата», то на сегодня это наш совместный проект. Это удачная для нас сделка и проект для Гамида. Поэтому будем двигаться дальше», - высказался Газизов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России. Нападающий записал на свой счёт 19 голов.

«Ахмат» в стартовом туре РПЛ будет принимать московский «Спартак». Команды сыграют в субботу, 16 июля.