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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мещеряков высказался о решении «Баринова» остаться в «Локомотиве»

15 Июля 2022 • 16:17 Комментировать

Экс-председатель совета директором московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на решение полузащитника клуба Дмитрия Баринова остаться в столичной команде.

«Таких игроков, как Баринов, со спортивными и человеческими качествами в России немного. Именно поэтому он в последних матчах выходил с капитанской повязкой. Естественно, он старожил команды, прошел все ступени команды и давно играет в основном составе «Локомотива», - приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Стоит отметить, что Баринов является воспитанником футбольной академии «железнодорожников». Контракт футболиста с командой истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне РПЛ Дмитрий сыграл за «Локомотив» 23 встречи, в которых отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Чемпионат России Дмитрий Баринов РПЛ Анатолий Мещеряков
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