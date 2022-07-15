Мещеряков высказался о решении «Баринова» остаться в «Локомотиве»

Экс-председатель совета директором московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на решение полузащитника клуба Дмитрия Баринова остаться в столичной команде.

«Таких игроков, как Баринов, со спортивными и человеческими качествами в России немного. Именно поэтому он в последних матчах выходил с капитанской повязкой. Естественно, он старожил команды, прошел все ступени команды и давно играет в основном составе «Локомотива», - приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Стоит отметить, что Баринов является воспитанником футбольной академии «железнодорожников». Контракт футболиста с командой истекает в июне 2023 года.

В прошлом сезоне РПЛ Дмитрий сыграл за «Локомотив» 23 встречи, в которых отдал два голевых паса.