В «Аяксе» отреагировали на слухи об интересе московского ЦСКА к Магальяну

В амстердамском «Аяксе» отреагировали на информацию об интересен столичного ЦСКА к центральному защитнику Лисандро Магальяну.

«Делал ли ЦСКА предложение «Аяксу» по Магальяну? К сожалению, мы никогда не сообщаем о подобных вещах», - приводит слова пресс-службы голландского клуба Sport24. Также прессе неизвестная и реакция самого игрока на предложение от российской команды.

Отметим, что в прошлом сезоне 28-летний аргентинец выступал на правах аренды за «Андерлехт». Он появился в Про-Лиге 24 раза на поле, сумев отдать одну голевую передачу. Кроме того, он сыграл шесть поединков в Кубке Бельгии, где оформил на свой счет один мяч.