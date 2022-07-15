​«Спартак» отреагировал на смерть своего экс-игрока Козлова

В пятницу стало известно о смерти Александра Козлова, который в своё время защищал цвета московского «Спартака». «Красно-белые» отреагировали на информацию о трагедии, опубликовав новость на страницах своего официального сайта.

«Сегодня всех красно-белых шокировала новость о смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова», - с таких слов начинается сообщение московского клуба.

«Спартак» вспомнил о том, что Козлов играл за основу с 2010 по 2015 год. За этот период он принял участие в 28 матчах и однажды смог забить.

«Саше было всего 29 лет… Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - пишет «Спартак».