​В CAS объяснили отклонение апелляций российских клубов и РФС

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу апелляций российских клубов и РФС оказалось негативным, но, наверное, ожидаемым. CAS занял сторону УЕФА и ФИФА, отстранивших клубы РПЛ и сборную России от соревнований в турнирах под своей эгидой.

Своё решение CAS объясняет в нескольких тезисах. В суде поддерживают действия УЕФА и ФИФА, которые были основаны на реакции мировой общественности на известные события. CAS отмечает, что обстоятельства были беспрецедентными, но при этом УЕФА и ФИФА действовали в рамках своих уставов. Суд считает, что в нынешних обстоятельствах команды из России не должны участвовать в официальных соревнованиях.

При всём это CAS выражает сожаление из-за негативного влияния всей этой истории на клубы и российский футбол. Суд считает, что клубы и футболисты не несут никакой ответственности за ситуацию, которая возникла.