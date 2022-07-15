Депутат Госдумы, Светлана Журова в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировала новость о том, что Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию от РФС об отстранении российских команд от еврокубков.

«С их стороны нужна аргументация на каждый иск. Наша аргументация понятна. А вот пусть они ищут юридические основания от отказа. Поэтому в этом отношении в общем с одной стороны это правильно, нам нужно защищать свои права максимально во всех инстанциях, в которых это можно сделать. Вопрос стоит в том, что эта борьба тоже стоит денег. Если люди скажут: «Зачем? Если можно эти деньги потратить на детский спорт». Всё зависит от того финансирования, которое требуется под такую защиту. Но, если мы не будем защищаться, нас люди тоже не поймут. Поэтому, к этому вопросу двоякое отношение всё-таки. Но когда ты прав, ты до конца будешь идти, будешь отстаивать свои права. Поэтому здесь то же самое. Мы ведь правы.

Я бы хотела посоветовать всем футбольным международным организациям, взять пример с тенниса. Где и спортсмены, и руководство придерживаясь принципов спорта, полагающиеся на принципы олимпийской хартии, где написано, что спорт – вне политики», — сказала Журова.

Ранее мы сообщили о том, что РФС проиграл апелляцию в CAS – сборная России играть не будет. После этого в Российском футбольном союзе заявили, что не отступятся от своей цели дать возможность российским командам играть в еврокубках.