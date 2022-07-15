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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС прокомментировали очередной отказ CAS дать право российским командам участвовать в еврокубках эксклюзив

15 Июля 2022 • 13:58 Комментировать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью «Евро-Футбол.Ру» призвал бороться до конца за восстановление прав России на мировой арене.

«Нужно бороться до конца. Я думаю, что ничто не вечно под луной. Не надо опускать руки, и при любой удобной возможности нужно подавать в спортивные суды, международные арбитражные и во всевозможные суды. Я считаю, что вода камень точит», — сказал Созин.

Апелляция Российского футбольного союза, касающаяся отстранения сборной России от выступления в турнирах УЕФА и ФИФА, была отклонена. Таким образом, российская национальная команда в обозримом будущем не будет выступать в официальных соревнованиях.

Напомним, что в марте сборная России должна была побороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых играх. Тем не менее, команда столкнулась с санкциями.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.  


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Евро-Футбол.Ру,
РФС Чм-2022 Андрей Созин РПЛ
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