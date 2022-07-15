Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью «Евро-Футбол.Ру» призвал бороться до конца за восстановление прав России на мировой арене.

«Нужно бороться до конца. Я думаю, что ничто не вечно под луной. Не надо опускать руки, и при любой удобной возможности нужно подавать в спортивные суды, международные арбитражные и во всевозможные суды. Я считаю, что вода камень точит», — сказал Созин.

Апелляция Российского футбольного союза, касающаяся отстранения сборной России от выступления в турнирах УЕФА и ФИФА, была отклонена. Таким образом, российская национальная команда в обозримом будущем не будет выступать в официальных соревнованиях.

Напомним, что в марте сборная России должна была побороться за право выступить на чемпионате мира в стыковых играх. Тем не менее, команда столкнулась с санкциями.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.