Экс-игрок «Спартака» Козлов умер не на массаже – «Зоркий»

В пятницу футбольную Россию ошеломила новость о смерти 29-летнего Александра Козлова, в своё время выступавшего за «Спартак». Сообщалось, что молодой парень ушёл из жизни во время массажа после тренировки с любительским клубом «Зоркий», цвета которого он защищал в последнее время. Впрочем, эта информация не подтвердилась.

«Новости о том, что Козлов умер после тренировки на массаже, – фейк. Не верьте этой информации», - комментарий пресс-службы «Зоркого» приводит на своих страницах sport24.

За первую команду «Спартака» Александр Козлов в своё время провёл 28 игр. В них форвард забил один гол.

«Евро-Футбол.Ру» соболезнует родным и близким Александра Козлова.