Спортивный арбитражный суд (CAS) огласил вердикт по апелляции российских клубов, которые протестовали против решения ФИФА разрешить легионерам приостанавливать свои контракты с представителями Премьер-лиги России. В итоге апелляцию ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и «Сочи» отклонили.

Напомним, что легионеры РПЛ впервые получили право в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты весной 2022 года. Затем им разрешили так же поступить еще раз перед началом сезона 2022/23.

Напомним, что также российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований.