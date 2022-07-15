Уткин: «В субботу Козлов играл против «Эгриси», у него эта игра была четвертой за день»

В пятницу умер экс-футболист «Спартака» Александр Козлов. У игрока остановилось сердце.

- В субботу Козлов играл против «Эгриси». У него эта игра была четвертой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное, - приводит слова журналиста Василия Уткина телеграм-канал «Первый спорт».

Предполагается, что у 29-летнего спортсмена оборвался тромб во время массажа. К сожалению, врачи скорой помощи не смогли вернуть Козлова к жизни. Александр Козлов подавал большие надежды в «Спартаке», но так и не смог стать звездным футболистом.

К новому сезону Козлов готовился с «Зорким», но, к сожалению, больше не выйдет на поле.