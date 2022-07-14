Известный российский специалист, бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению отреагировал на новости о том, что команда из Томска может потерять профессиональный статус.

«Это большая трагедия для меня лично. Я очень полюбил этот город и знаю, что в Томске болельщики тоже очень любят футбол. На футбол ходят семьями, можно сказать, династиями! Там к футболу серьёзное, я бы сказал, правильное отношение. Поэтому, я очень раздосадован тем, что это происходит», — сказал Непомнящий.

Напомним, 78-летний специалист впервые возглавил «Томь» в 2008 году. Тогда он проработал в команде до 2011 года. Во второй раз Непомнящий пришёл в «Томь» в 2014 году, а в 2016 году подал в отставку. Последним местом работы тренера стала калининградская «Балтика», которую он возглавил в 2018 году, но после 11 туров был уволен со своего поста.

В конце июля «Томи» было отказано в рассмотрении заявки на получение лицензии на право выступления в ФНЛ-2. Но, губернатор Томской области Владимир Мазур заявил, что клуб не должен лишиться профессионального статуса.