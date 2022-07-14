«Норрчёпинг» объявил о заключении контракта с полузащитником Арнором Сигурдссоном. Ранее 23-летний исландец воспользовался правом приостановки своего трудового соглашения с московским ЦСКА.

Арнор Сигурдссон уже выступал за «Норрчёпинг» в 2017-2018 годах. За тот период полузащитник провёл 26 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативных паса.

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Арнор Сигурдссон провёл в итальянской «Венеции».

«Норрчёпинг» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Швеции.