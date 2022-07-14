Известный по своей работе главным тренером в «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью журналисту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению поделился мыслями в преддверии старта чемпионата России.

Кого вы видите явным фаворитом чемпионата России?

- Я думаю, все видят, что сегодня есть «Зенит» и все остальные. «Зенит» - безусловный фаворит чемпионата России.

Кто если не составит конкуренцию «Зениту», то хотя бы в силах побороться за второе место?

- Сейчас нет условных фаворитов в борьбе за 2-е, 3-е и остальные места. У всех команд произошли какие-то изменения. Из-за этого сигнала должны произойти изменения в этом сезоне. Первое: этот сезон должен стать тренерским. Потому что все сейчас оказались в примерно равных условиях по комплектованию, и каким образом тренерам удастся повысить уровень своих команд в борьбе за призовые места. Второй аспект: у молодых игроков есть хороший шанс раскрыть свой потенциал. Иностранцев будет всё меньше и меньше. Поэтому нужно будет молодым игрокам заявлять о себе.

В спортивном плане уровень чемпионата понизится, но в борьбе идей у тренеров появилось больше шансов.

Как так произошло, что в России гегемоном стал «Зенит»? С помощью денег можно всё выиграть? По «Манчестер Сити» так не скажешь.

- Нет, нет, нет, я как раз не связываю это с такой постановкой, что деньги выигрывают. Мне кажется, что с одной стороны, менеджмент «Зенита» выгодно отличается от конкурентов. Какие-то события происходят в «Спартаке», «Локомотиве», ЦСКА. Смена тренеров, персонала и так далее сказывается на команде. Поэтому когда я говорю о том, что «Зенит» - фаворит, просто потому, что там спокойно и качественная работа тренерского штаба, менеджмента.

Гамид Агаларов, вероятнее всего, перейдет в «Ахмат». Это для него повышение? И почему к лучшему бомбардиру РПЛ-2021/22 не проявляли интерес команды из топ-5?

- Парень сыграл один сезон для игрока для его амплуа и возраста, по-моему, просто блестяще. Играть в команде, которая боролась на протяжении всего сезона за выживание… Это хороший козырь.

А его переход в «Ахмат», здесь уже интересно. На мой взгляд, тут играет роль тренера. Мы знаем, что Талалаев - думающий тренер, он будет помогать Агаларову расти.

Игрок должен попасть в свою команду, к своему тренеру. Ведь было немало примеров, когда футболист хорошего уровня переходил в команду, но не мог заиграть. Здесь очень много факторов влияют на это. Я от всей души желаю, чтобы у Агаларова и Талалаева всё получилось.

Как жить российскому футболу без международных соревнований?

Реклама

- У нас появился шанс качественно работать с подготовкой резерва. Для этого, надо сделать, чтобы работа тренера с юношами была престижной! Есть примеры в мировой практике, когда страны были изолированы от футбола в своё время. Например, Югославия была лишена возможности играть на международной арене.

Сегодня, эта проблема всплыла для нас. Большая проблема, но ещё раз говорю, что появляется шанс у молодых игроков заявить о себе, тренерам даётся возможность показать себя.

Я убеждён в том, что чемпионат у нас будет интересен. Просто нужно работать, засучив рукава, в том числе и менеджерам! Это сейчас проявляется в какой-то степени. Функционеры думают, как улучшить регламент проведения Кубка России, например. Любая конкуренция внутри страны позволит вырастить качественного футболиста. Я не верю в то, что российский футбол рухнет от международной изоляции! Нужно работать!