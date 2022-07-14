​Камоцци: У меня не было конфликта с Каттани

Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке», ответил на вопрос касательно Луки Каттани.

По словам Камоцци, которые на своих страницах приводит Metaratings, слухи о его конфликте с Каттани не являются правдивыми.

Напомним, что накануне было объявлено об уходе Луки Каттани с должности спортивного директора «Спартака». После этого Франко Камоцци заявил о готовности вернуться в московский клуб.

В настоящий момент «Спартак» готовится к старту чемпионата. В субботу, 16 июля, команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Ахмата» на поле соперника.