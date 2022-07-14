Спортивный директор «Сан-Лоренсо» прояснил ситуацию по переговорам с ЦСКА по Гайчу

Спортивный директор «Сан-Лоренсо» Матиас Каррузо прокомментировал информацию по поводу того, что форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в команду из Аргентины.

«На данный момент мы не ведем переговоры с ЦСКА по Гайчу. Сейчас его возвращение в «Сан-Лоренсо» вряд ли возможно. Нет никакой конкретики», - приводит слова функционера Sport24.

Гайч перебрался в стан московского ЦСКА в 2020 году за 8.5 миллионов евро. Контракт футболиста с «армейцами» действует до лета 2025 года.

Прошлый сезон Адольфо играл в «Уэски» в аренде. За 28 матчей в Сегунде футболист отметился одним голом и тремя голевыми передачами.