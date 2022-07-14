​Сёмин: «Надеюсь, Агаларов не станет игроком одного сезона»

Гамид Агаларов, лучший бомбардир прошлого чемпионата России, вот-вот перейдёт из «Уфы» в «Ахмат». О достижении договорённости по трансферу уже было заявлено. Комментарий об Агаларове дал известный российский тренер Юрий Сёмин.

«Ахмат» подписал хорошего игрока, он молод и амбициозен. Надеюсь, что Гамид не будет игроком одного сезона. Сейчас он идёт в хорошую команду, к хорошему тренеру, который, как я понимаю, очень хотел приобрести Гамида», - слова Сёмина приводит на своих страницах Metaratings.

В чемпионате России сезона 2021/2022 Гамид Агаларов забил 19 голов. Несмотря на бомбардирские подвиги нападающего, «Уфа» по итогам прошлого чемпионата вылетела из РПЛ в Первую лигу.

В стартовом туре чемпионата России «Ахмат» сыграет против «Спартака» 16 июля.