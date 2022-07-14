Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» рассказали о новой форме команды

14 Июля 2022 • 18:49 Комментировать

В сезоне 2022/2023 у «Химок» будет новая форма от бренда Puma, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «красно-черные» также экипировались в комплекты немецкого бренда.

«Увидеть ее мы сможем в ближайших матчах РПЛ. Особенно приятным для наших болельщиков будет третий комплект. Он выполнен в белых цветах, чем напоминает форму, в которой «Химки» играли в свой первый год в Премьер-лиге. С Puma напрямую мы не работаем, проблем с экипировкой быть не должно, так как мы заказываем ее через нашего партнера», - приводит слова пресс-службы подмосковного клуба «Чемпионат».

Новый сезон чемпионата России стартует 15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом». Встреча запланирована на 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Чемпионат России Футбол РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.07  20:00 Химки ... Зенит 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Июля
19:44 · Россия. Премьер-лига
​Ломовицкий перешёл в «Химки» официально
19:30 · Россия. Премьер-лига
Источник: Яка Бийол стал игроком «Удинезе»
19:28 · Россия. Премьер-лига
​Камоцци: У меня не было конфликта с Каттани
19:15 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Сан-Лоренсо» прояснил ситуацию по переговорам с ЦСКА по Гайчу
18:53 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Надеюсь, Агаларов не станет игроком одного сезона»
18:49 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали о новой форме команды
18:30 · Россия. Премьер-лига
Определено место проведения Суперфинала Кубка России-2022/2023
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили смешат слова Мележикова о борьбе «Спартака» за чемпионство
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Радимов ответил на вопрос, может ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»
17:44 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пока будет играть в старой форме
17:34 · Россия. Премьер-лига
Погребняк отреагировал на новость о переходе Агаларова в «Ахмат»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Боженов снова был арендован «Химками»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА начнёт чемпионат в новой форме
17:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» арендовал игрока «Ростова» официально
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «С Агаларовым «Ахмат» сможет подняться на несколько строчек вверх»
Все новости
Рекомендуем