В «Химках» рассказали о новой форме команды

В сезоне 2022/2023 у «Химок» будет новая форма от бренда Puma, сообщает пресс-служба клуба. Ранее «красно-черные» также экипировались в комплекты немецкого бренда.

«Увидеть ее мы сможем в ближайших матчах РПЛ. Особенно приятным для наших болельщиков будет третий комплект. Он выполнен в белых цветах, чем напоминает форму, в которой «Химки» играли в свой первый год в Премьер-лиге. С Puma напрямую мы не работаем, проблем с экипировкой быть не должно, так как мы заказываем ее через нашего партнера», - приводит слова пресс-службы подмосковного клуба «Чемпионат».

Новый сезон чемпионата России стартует 15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом». Встреча запланирована на 20:00 по московскому времени.