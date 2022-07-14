Определено место проведения Суперфинала Кубка России-2022/2023

Главный матч Кубка России сезона-2022/2023 пройдет в Москве, на стадионе «Лужники». Новость об этом сообщает «Матч ТВ».

В соответствии с новой структурной схемой проведения турнира, главный поединок турнира будет носить название Суперфинал.

В решающем матче сыграют победитель верхней сетки турнира и победитель встречи между лучшей командой из нижней сетки и проигравшей в финале верхней сетки.

Суперфинал состоится 11 июня 2023 года. Точное время начала игры будет определено позже.

В минувшем сезоне Кубок России выиграл московский «Спартак», который в решающем матче переиграл столичное «Динамо» со счетом 2:1.