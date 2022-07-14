​Кавазашвили смешат слова Мележикова о борьбе «Спартака» за чемпионство

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова Евгения Мележикова. Генеральный директор московского клуба заявил, что в новом чемпионате «красно-белые» ставят задачу стать чемпионами.

«Говорить что-то о том, что они могут претендовать на золотые медали и Кубок России в следующем сезоне, - это просто сверхнахальство», - высказался Кавазашвили для «Спорт-Экспресса».

Свои слова ветеран объясняет тем, что в прошлом сезоне «Спартак» провалил чемпионат и, на его взгляд, случайно выиграл Кубок, а теперь – опозорился в Суперкубке. Кавазашвили отметил, что ему смешны слова Мележикова о чемпионской цели «красно-белых».

В первом туре РПЛ «Спартак» 16 июля сыграет против «Ахмата».