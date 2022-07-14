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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Радимов ответил на вопрос, может ли «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»

14 Июля 2022 • 18:19 Комментировать

В четверг гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что целью команды в наступающем сезоне РПЛ является чемпионство. Комментарий на этот счёт дал Владислав Радимов, который тренирует вторую команду «Зенита».

По словам Радимова, цели можно ставить какие угодно, но на деле перспективы «Спартака» не такие радужные.

«Прошлая неделя показала, что «Спартак» и «Зенит» – разные планеты», - сказал Радимов «Спорту День за Днём», указывая на победу питерцев со счётом 4:0 в Суперкубке.

«В нынешних условиях ставить задачу конкурировать за золото с «Зенитом» – какая-то фантастика», - считает Радимов.

В стартовом туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Ахмата», а «Зенит» - против «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Владислав Радимов
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