Погребняк отреагировал на новость о переходе Агаларова в «Ахмат»

Бывший форвард сборной России Павел Погребняк отреагировал на новость о переходе нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в стан грозненского «Ахмата». Ранее СМИ сообщали об интересе португальского «Маритиму» к российскому футболисту.

«Я считаю, что побороться с командой за еврокубки, зарекомендовать себя в Европе – лучший путь. Он считает по-другому. У каждого свое мнение. Там другой язык, все другое, но опять же каждый выбирает то, что он хочет», - приводит слова Погребняка «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2021/2022 Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ. Ему удалось забить 20 голов и сделать 2 результативные передачи в 33 матчах за «Уфу» во всех турнирах.