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Боженов снова был арендован «Химками»

14 Июля 2022 • 17:24 Комментировать

Защитник «Ростова» Кирилл Боженов проведет очередной сезон в аренде. Пресс-служба ростовской команды заявила, что футболист вновь на год станет игроком подмосковных «Химок».

21-летний футболист обороны проведет в «Химках» на правах аренды сезоне-2022/2023. В предыдущем чемпионате он также выступал за «красно-черных».

В РПЛ в минувшем сезоне он сыграл за «Химки» 23 матча, в которых отметился одним голом.

«Желаем Кириллу успешного сезона!», - говорится на сайте ростовчан.   

В сезоне 2021/2022 «Химки» заняли в чемпионате России 13 место и смогли сохранить прописку в элитном первенстве за счет победы над «СКА-Хабаровском» в двухматчевом стыковом противостоянии.

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Евро-Футбол.Ру,
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