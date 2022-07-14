Голкипер Виталий Гудиев присоединился к «Химкам». Новость об этом сообщил официальный сайт «красно-черных». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В сообщении говорится, что игрок находится на сборах химчан в Кратове, и прошел полноценную предсезонную подготовку с клубом.

Первую официальную встречу страж ворот «Химок» может провести за новую команду уже 15 июля.

В матче первого тура нового сезона РПЛ его команда сыграет с действующим чемпионом страны – петербургским «Зенитом». Старт игры запланирован на 20:00 по московскому времени. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию поединка.