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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гудиев стал игроком «Химок» официально

14 Июля 2022 • 16:40 Комментировать

Голкипер Виталий Гудиев присоединился к «Химкам». Новость об этом сообщил официальный сайт «красно-черных». Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2022/2023.

В сообщении говорится, что игрок находится на сборах химчан в Кратове, и прошел полноценную предсезонную подготовку с клубом.

Первую официальную встречу страж ворот «Химок» может провести за новую команду уже 15 июля.

В матче первого тура нового сезона РПЛ его команда сыграет с действующим чемпионом страны – петербургским «Зенитом». Старт игры запланирован на 20:00 по московскому времени. LiveResult.Ru проведет прямую текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
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