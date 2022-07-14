На канале «Зенита» в YouTube было опубликовано новое видео. Между футболистами были устроены заочные соревнования по задерживанию дыхания. Абсолютным победителем стал защитник Дмитрий Чистяков. Футболисту удалось задержать дыхание сразу на две минуты.

Дмитрий Чистяков играет за «Зенит» с осени 2020 года после перехода из «Ростова». За это время защитник провёл за «сине-бело-голубых» 52 матча, в которых забил один гол и отдал три голевых паса.

В стартовом туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет играть в гостях у «Химок». Матч пройдёт в пятницу, 15 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.