Беленов приступил к тренировкам с «Рубином»

Голкипер Александр Беленов прибыл в расположение казанского «Рубина» и приступил к тренировкам с казанской командой, сообщает «Спорт-Экспресс». В ближайшие дни «рубиновые» объявят информацию о подписании бывшего вратаря «Уфы».

Ранее 35-летний футболист расторг договор с уфимской командой по обоюдному соглашению. После перехода Беленова казанский коллектив может расстаться в вратарем Никитой Медведевым, который перейдет в стан «Ростова».

В минувшем сезоне Александр Беленов провел в составе «Уфы» в РПЛ 29 матчей, в которых пропустили 43 гола. В Кубке России он провел 3 матча и голов не пропускал.