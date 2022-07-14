Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В России ужесточили наказания за оскорбления арбитров

14 Июля 2022 • 15:57 Комментировать

В дисциплинарном регламенте РФС произошли поправки, которые зафиксировали ужесточение наказаний за рецидивы оскорблений арбитров и других официальных лиц матчей. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Теперь за оскорбительное поведение, в том числе с использованием ненормативной лексики или жестов, игрок получает дисквалификацию на срок от 2 до 4 матчей. Если в течение сезона этот же игрок повторяет нарушение, дисквалификация составит уже от 4 до 8 игр.

Если игрок толкнул арбитра, плюнул в него или специально ударил мячом, то он наказывается дисквалификацией на 6 игр. При повторении нарушения футболисту придётся пропустить сразу 12 игр.

В случае попытки физического воздействия на официальное лицо игрок пропустит от 3 до 6 игр. Повторное нарушение приведёт к дисквалификации на срок на 6 до 12 матчей.

Если же игрок совершил физическое воздействие (кроме толчка) на кого-то из официальных лиц матча, то он пропустит от 6 месяцев до 2 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РФС
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
17:24 · Россия. Премьер-лига
Боженов снова был арендован «Химками»
17:22 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА начнёт чемпионат в новой форме
17:05 · Россия. Первая лига
«Рубин» арендовал игрока «Ростова» официально
16:48 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «С Агаларовым «Ахмат» сможет подняться на несколько строчек вверх»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Гудиев стал игроком «Химок» официально
16:11 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» игроки посоревновались в задерживании дыхания видео
16:10 · Россия. Премьер-лига
Беленов приступил к тренировкам с «Рубином»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Петржела — об уходе Алберто: «Мы всё равно никогда не узнаем правды»
15:57 · Россия. Премьер-лига
В России ужесточили наказания за оскорбления арбитров
15:57 · Россия. Премьер-лига
Федотов мог оказаться в «Спартаке»
15:47 · Россия. Первая лига
​«Рубин» показал гол Дзюбы пяткой видео
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Три легионера ЦСКА не могут приостановить контракты
15:41 · Россия. Премьер-лига
Бабаев высказался о будущем Бийола
15:29 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о Мележикове: «Ублажать Федуна и его жену такими фразами — это делает ответственных руководителей идиотами»
15:27 · Кубок России
​В ЦСКА ставят задачу выиграть Кубок России
Все новости
Рекомендуем