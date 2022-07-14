В России ужесточили наказания за оскорбления арбитров

В дисциплинарном регламенте РФС произошли поправки, которые зафиксировали ужесточение наказаний за рецидивы оскорблений арбитров и других официальных лиц матчей. Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Теперь за оскорбительное поведение, в том числе с использованием ненормативной лексики или жестов, игрок получает дисквалификацию на срок от 2 до 4 матчей. Если в течение сезона этот же игрок повторяет нарушение, дисквалификация составит уже от 4 до 8 игр.

Если игрок толкнул арбитра, плюнул в него или специально ударил мячом, то он наказывается дисквалификацией на 6 игр. При повторении нарушения футболисту придётся пропустить сразу 12 игр.

В случае попытки физического воздействия на официальное лицо игрок пропустит от 3 до 6 игр. Повторное нарушение приведёт к дисквалификации на срок на 6 до 12 матчей.

Если же игрок совершил физическое воздействие (кроме толчка) на кого-то из официальных лиц матча, то он пропустит от 6 месяцев до 2 лет.