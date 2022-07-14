​Три легионера ЦСКА не могут приостановить контракты

Три легионера ЦСКА не могут воспользоваться поправкой ФИФА и приостановить контракты на один сезон. В этом списке находятся Адольфо Гайч, Милан Гайич и Хорхе Карраскаль. Они подписали документ, согласно которому уйти этим летом могут только по согласованию с «армейцами». Информацию в общении с журналистами подтвердил Роман Бабаев, который занимает должность генерального директора ЦСКА.

По словам Бабаева, в настоящий момент идёт согласование такого же документа с Хесусом Мединой.

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует уже в пятницу. ЦСКА свой первый матч проведёт 16 июля – против «Урала».