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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Госдума вернётся к вопросу о продаже пива на стадионах осенью - Алаев

14 Июля 2022 • 15:12 Комментировать

В последнее время в российском футбольном обществе возобновились разговоры о возможности возвращения пива на стадионы. Как известно, запрет на продажу пенного напитка на спортивных аренах действует с 2005 года.

Комментарий по поводу пивного вопроса дал Александр Алаев, который в настоящий момент исполняет обязанности президента Российской премьер-лиги.

«Планируется, что Госдума вернётся к разработке проекта о возможности продажи пива на стадионах в осенней сессии», - рассказал Алаев журналистам.

Чемпионат России сезона 2022/2023 стартует уже в пятницу, 15 июля. В этот день очный матч проведут «Химки» и «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев
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