​Абаскаль встретился с Федуном из-за ухода Каттани

За несколько дней до начала чемпионата России «Спартак» остался без спортивного директора. Эту должность оставил Лука Каттани, который отработал в клубе всего семь месяцев. По словам генерального директора «красно-белых» Евгения Мележикова, после принятия Лукой Каттани решения об уходе главный тренер команды Гильермо Абаскаль встречался с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Понятно, что Абаскаля изначально приглашал Каттани. Но тренера приглашает не один человек, а клуб. На встрече с участием Абаскаля и Федуна мы обсудили многие вещи. Абаскаль готов работать, уход Каттани на него не повлияет», - сказал Мележиков представителям СМИ.