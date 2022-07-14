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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль встретился с Федуном из-за ухода Каттани

14 Июля 2022 • 14:56 Комментировать

За несколько дней до начала чемпионата России «Спартак» остался без спортивного директора. Эту должность оставил Лука Каттани, который отработал в клубе всего семь месяцев. По словам генерального директора «красно-белых» Евгения Мележикова, после принятия Лукой Каттани решения об уходе главный тренер команды Гильермо Абаскаль встречался с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Понятно, что Абаскаля изначально приглашал Каттани. Но тренера приглашает не один человек, а клуб. На встрече с участием Абаскаля и Федуна мы обсудили многие вещи. Абаскаль готов работать, уход Каттани на него не повлияет», - сказал Мележиков представителям СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Евгений Мележиков Гильермо Абаскаль
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