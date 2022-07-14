Ваноли сейчас находится в Москве

Теперь уже экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли в среду был замечен в Москве. Информацию о нахождении итальянца в российской столице подтвердил Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора «красно-белых».

Общаясь с журналистами, Мележиков предположил, что Ваноли в настоящий момент решает в Москве вопросы личного характера.

Паоло Ваноли тренировал «Спартак» во второй части сезона 2021/2022. Под руководством итальянца команда смогла завоевать Кубок России. Впрочем, в Премьер-лиге «красно-белые» выступили неудачно, финишировав только на 10-й позиции.

В настоящий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль.