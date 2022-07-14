Смородская: «Миранчуку рано возвращаться в РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению Смородской, 26-летнему футболисту пока рано возвращаться в РПЛ, даже несмотря на нехватку игровой практики в чемпионате Италии.

«Я бы посоветовала Алексею искать варианты продолжения карьеры за рубежом, потому что сейчас не время возвращаться в РПЛ», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Также Смородская считает, что россиянину трудно выдерживать конкуренцию в итальянском клубе из-за длительной адаптации футболиста в новой для себя стране.

В минувшем сезоне Миранчук провёл в составе «Аталанты» 25 матчей, забив два гола и отдав пять результативных передач.