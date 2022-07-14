​В «Спартаке» заявили о задаче стать чемпионами РПЛ

Перед футболистами «Спартака» стоят очень серьёзные задачи на сезон 2022/2023. Об этом рассказал Евгений Мележиков, занимающий должность генерального директора московского клуба.

По словам Мележикова, совет директоров озвучил следующие цели на сезон – завоевание чемпионского титула в РПЛ и попадание в финал Кубка России.

Мележиков отметил, что «Спартак» никогда не будет ставить перед собой другие задачи.

В прошлом чемпионате «Спартак» занял только десятое место. При этом команда завоевала национальный кубок, обыграв в финале соседей из «Динамо».

В первом туре РПЛ «Спартак» 16 июля сыграет против «Ахмата».