В ЦСКА заявили, что Фукс остаётся

Защитник Бруно Фукс остаётся в ЦСКА. Об этом журналистам рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

«Фукс остаётся. В ближайшее время он вернётся в команду после прохождения курса лечения. Мы связываемся с врачом, видим положительную динамику. Конечно, ему нужно время, чтобы подтянуть форму. Но уходить он никуда не собирается», - сказал Бабаев.

Бруно Фукс перебрался в ЦСКА в августе 2020 года. С тех пор бразильский защитник провёл за московский клуб всего 11 матчей, поскольку ему мешали травмы.

В стартовом туре чемпионата России ЦСКА сыграет против «Урала». Матч пройдёт в субботу, 16 июля.