​Кубка лиги в России не будет

В последние недели в России обсуждалась возможность создания нового турнира – Кубка лиги. Впрочем, ещё одного кубкового соревнования в российском футболе не будет. Клубы РПЛ на общем собрании в четверг единогласно выступили против создания Кубка лиги. Вместо этого клубы поддержали реформу формата Кубка России.

Напомним, что в новом сезоне российские клубы не будут играть в еврокубках. В сложившейся ситуации в календаре образовались пустоты, которые нужно как-то заполнить. Изменение формата Кубка России позволит провести больше матчей.

Добавим, что матчи первого тура нового чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 июля.