​Гендиректор «Зенита» сорвался после вопроса об уходе легионера

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сорвался после вопроса об уходе из клуба Юри Алберто.

- У нас из легионеров никто не уехал, - сказал Медведев, имея в виду, что никто не стал приостанавливать контракт, пользуясь поправкой ФИФА.

- Юри Алберто уехал… - отметил журналист.

- ***** [Блин], вы будете читать тексты или нет? Алберто обменян по аренде на двух футболистов. Читайте мои заявления! Произошла двухсторонняя аренда, - резко высказался генеральный директор питерского клуба.

В стартовом туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Химок» на выезде. Игра пройдёт в пятницу, 15 июля.