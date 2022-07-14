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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Зенита» сорвался после вопроса об уходе легионера

14 Июля 2022 • 14:05 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сорвался после вопроса об уходе из клуба Юри Алберто.

- У нас из легионеров никто не уехал, - сказал Медведев, имея в виду, что никто не стал приостанавливать контракт, пользуясь поправкой ФИФА.

- Юри Алберто уехал… - отметил журналист.

- ***** [Блин], вы будете читать тексты или нет? Алберто обменян по аренде на двух футболистов. Читайте мои заявления! Произошла двухсторонняя аренда, - резко высказался генеральный директор питерского клуба.

В стартовом туре РПЛ «Зенит» сыграет против «Химок» на выезде. Игра пройдёт в пятницу, 15 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Юри Алберто
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