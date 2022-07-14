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Кавазашвили: «Уход Крала - не потеря для «Спартака»

14 Июля 2022 • 13:41 Комментировать

Ветеран сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о переходе чешского полузащитника Алекса Крала в гельзенкирхенский «Шальке».

«Не думаю, что это потеря. «Шальке» - не такая уж и супер-пупер команда для того, чтобы сожалеть. Пожелаю ему успехов», - приводятся слова эксперта на страницах «Спорт-экспресса».

Крал воспользовался правом о приостановке контракта с российским клубом, которым наделила легионеров ФИФА. Алекс будет выступать за немецкий коллектив на правах аренды до окончания сезона-2022/2023.

Вторую часть прошлого сезона хавбек провел за лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Алекс Крал
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