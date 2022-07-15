Дзюба «упал» до ФНЛ, лучший бомбардир РПЛ переезжает на юг, а Миранчука снова гонят из Бергамо: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Уже сегодня стартует новый сезон чемпионата России. Межсезонье пролетело так быстро, что даже понять некоторые трансферы мы не успели. А на днях Бундеслига пополнилась футболистами-беглецами из РПЛ: официальные объявления Эджуке и Крала сделали «Герта» и «Шальке». Было и много других, более свежих событий. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости, свершившиеся переходы/аренды и просто слухи собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Зенит» теряет Вендела

Даже удивительно, как долго «Зенит» оставался островком спокойствия в окружении бегущих из РПЛ легионеров. Из Москвы вагонами уезжали футболисты (Эджуке, Ларссон, Тиль, Крал, Магнуссон), а зубры уровня Малкома и Клаудиньо в то же время признавались в любви Санкт-Петербургу, расписывая свою долгую карьеру в РПЛ. Но не всё так спокойно, Юри Алберто воспользовался шансов вернуться на родину, а вокруг Вендела вот уже которую неделю разгорается спектакль.

«Арсенал» и «Вест Хэм» проявляют предметный интерес к полузащитнику и просят его приостановить действующий контракт, но больше всего активности проявляет один из сильнейших клубов Бразилии – «Фламенго». По сообщениям прессы именно туда Вендел и собрался. Косвенно подтверждает эти намерения и сам бразилец, уже анонсирующий в личных соцсетях вопросы и комментарии о «Фламенго».

«Рубин» приютил Дзюбу и подписал Беленова

Леонид Слуцкий в ФНЛ обещает интересное зрелище. С опытом чемпионшипа, с Артёмом Дзюбой в роли играющего тренера. Сезон в России уже стартовал, а «форвард всея Руси» так и не нашёл себе команду, не договорившись с Китаем и Турцией. Теперь Дзюба тренируется с «Рубином», поддерживает форму. А судя по восстановившейся тишине вокруг Артёма, вариант с продолжением карьеры в Казани не самый плохой. На днях «Рубин» забрал ещё одного суперветерана РПЛ – Александр Беленов расторг контракт с «Уфой» и спустя двое суток появился в Казани. Вратарская линия «Рубина» теперь выглядит слишком мощно для клуба ФНЛ.

Гамид Агаларов наконец нашёл себе новый клуб

Кинематографическая ситуация закрутилась с лучшим бомбардиром РПЛ. Гамид Агаларов наколотил 19 мячей за «Уфу», в итоге покинувшую высший дивизион. Казалось бы, такие показатели должны были сделать Гамида самым желанным трансферным лотом, но что-то пошло не так. Топ-клубы РПЛ интерес проявляли очень поверхностный, списывая достижения Агаларова на всплеск одного сезона. Из Европы тоже тишина, хотя Шамиль Газизов подогревал различными названиями типа «Маритиму». В итоге же всё прозаично, Гамид Агаларов едет в Грозный и будет теперь защищать цвета «Ахмата». Наверное, первый раз в истории трансфер с запасом лучшего бомбардира РПЛ прошёл так тихо и буднично.

Европейские чемпионаты

Новая порция слухов про Алексея Миранчука

Эта неделя ознаменовалась чередой слухов и опровержений о трансфере Алексея Миранчука. Сначала СМИ закинули информацию о возможном переходе в «Рому», а потом (как удобно!) её опровергли. Якобы Жозе Моуринью интересуется многими из «Аталанты» и, если что, предпочтёт забрать Марио Пашалича. А бергамаски рады бы избавиться от любого из них. Но до реальных дел вряд ли дойдёт, ведь «волки» охотятся на «зверя» покрупнее. Пауло Дибала не договорился с «Ювентусом», «Интером», «Миланом» и наконец согласился снизить требования по зарплате. В Италии поговаривают, что «Рома» включилась на максимум, а Жозе видит в Дибале краеугольный камень своей команды на будущий год.

«Челси» подписал Стерлинга и ждёт Кулибали

Более конкретен на трансферном рынке «Челси». Томас Тухель за очень хорошие деньги (40 млн евро + 10 млн бонусами) выписал из Манчестера Рахима Стерлинга. Да, тот не имел решающего значения в команде Хосепа Гвардиолы, но 27-летний игрок сборной Англии в самом расцвете сил и огромным опытом, да ещё с такой скоростью и универсальностью – блестящее пополнение. Многие эксперты уже рассыпались комплиментами в адрес «синих», а на подходе новый топ – на сей раз в оборону. Английские СМИ сообщают, что уже сегодня Калиду Кулибали присоединится к «Челси», а там и до официального объявления рукой подать. Защитник уже согласовал контракт с окладом в 8 млн евро за сезон, а с «Наполи» договорятся на те же 40 млн евро. На бумаге закупка «Челси» выглядит очень качественно.