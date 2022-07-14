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Гайч хочет вернуться в Аргентину

14 Июля 2022 • 11:16 Комментировать

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может продолжить карьеру в аргентинском клубе «Сан Лоренсо», сообщает журналист Хоакин Эгиа.

Напомним, Гайч — воспитанник «Сан Лоренсо», цвета которого защищал в период с 2018 по 2020 год. Всего в составе аргентинского клуба форвард провёл 27 матчей, забив в них восемь голов, а также отдав одну результативную передачу.

По информации источника, футболист хотел бы вернуться на родину. Однако руководство ЦСКА рассчитывает на то, что клуб, который решит арендовать футболиста, возьмёт на себя половину его зарплаты. 

Минувший сезон 23-летний нападающий провёл в составе испанской «Уэски» на правах аренды. На счету аргентинца один забитый гол и три результативные передачи в 27 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан Лоренсо Адольфо Гайч Трансферы футбола - лето 2022
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