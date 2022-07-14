Лаксальт не поможет «Динамо» на старте сезона

Уругвайский защитник Диего Лаксальт не поможет московскому «Динамо» на старте нового сезона чемпионата России, об этом информирует Sport24.

По сведениям источника, 29-летний футболист рискует пропустить несколько стартовых туров Премьер-лиги. Диего до сих пор полностью не залечил свое повреждение.

В стартовом туре нового розыгрыша РПЛ динамовцы на своем домашнем стадионе «ВТБ Арена» примут «Ростов». Встреча состоится 17 июня.

В минувшей кампании Лаксальт принял участие в 16 поединках «бело-голубых», в которых получил пять желтых карточек.