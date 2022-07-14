Юран высказался о возможном трансфере Глушакова в «Динамо»

Наставник подмосковного клуба «Химки» Сергей Юран отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника команды Дениса Глушакова в столичное «Динамо». Об этом специалист высказался в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

«Обычный вброс. Я сразу же позвонил Глушакову, он мне ответил: «Николаич, я игрок «Химок». Этим все сказано», - сказал специалист.

35-летний Глашаков провел в прошлом сезоне российской Премьер-лиги 29 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами (шесть – с пенальти) и двумя голевыми передачами. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.