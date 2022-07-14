Игрок «Ахмата» Мосейчук перешёл в «Кубань»

Полузащитник «Ахмата» Илья Мосейчук перешёл в «Кубань» на правах аренды, сообщает пресс-служба грозненцев.

Арендное соглашение 22-летнего футболиста с краснодарским клубом рассчитано до лета следующего года.

Минувший сезон Мосейчук провёл в составе «Текстильщика» на правах аренды. За клуб из Иваново полузащитник отыграл 37 встреч, забив в них три мяча и отдав четыре результативные передачи.

Напомним, по итогам прошедшего сезона ФНЛ «Текстильщик» занял последнее место в турнирной таблице, вылетев в ФНЛ-2.