Эджуке обратился к ЦСКА после своего ухода

Нападающий Чидера Эджуке, перебравшийся на правах аренды из московского ЦСКА в берлинскую «Герту», обратился к «армейскому» клубу после трансфера.

«Спасибо за все, ЦСКА, и желаю вам всего наилучшего в этом сезоне», - оставил сообщение нигерийского футболиста в социальных сетях

Напомним, что Эджуке воспользовался разрешением ФИФА и приостановил трудовое соглашение с московским клубом.

В минувшем сезоне африканский нападающий принял участие в 32 поединках за «армейцев», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и пять результативных передач. Его контракт рассчитан до 2024 года.